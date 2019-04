Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbrecher in Kleingartenanlage - Verdächtiger auf gelbem Fahrrad gesehen

Oberhausen (ots)

Eine traurige Entdeckung machten Montagfrüh (15.4.) Mitglieder der Kleingartenanlage "Rolandanlage" auf der Rolandstraße. Mehrere Schuppen und Gartenhäuser waren gewaltsam aufgebrochen worden. Der oder die Täter hatten dann Arbeitsgeräte gestohlen und waren unerkannt entkommen.

Kurz nachdem Polizisten die Strafanzeigen aufgenommen hatten, rief ein Geschädigter gegen halb acht erneut an und informierte sie darüber, dass gerade ein Verdächtiger, den er noch nie in der Kleingartenanlage gesehen habe, mit einem gelben Fahrrad das Vereinsgelände in Richtung Rewe Markt / Wehrstraße verlassen habe.

Der verdächtige sei etwa 30 Jahre alt gewesen und habe eine helle Jeanshose und einen schwarzen Kapuzenpullover getragen.

Die Ermittler vom Einbruchskommissariat suchen jetzt Zeugen, die von Sonntagnachmittag (14.4.) bis Montagmorgen verdächtige Personen in der Nähe des Vereinsgeländes gesehen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben.

Auch Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des verdächtigen Fahrradfahrers nimmt das KK22 telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Jeder Hinweis zählt!

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



