Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub im Parkhaus

Oberhausen (ots)

15.04 gegen 14:30 Uhr, Parkhaus 7 oder 8. Ein 51jähriger ist in einem Parkhaus in Oberhausen an der Centroallee beraubt worden. Der Mann hatte unter anderem ein Mobiltelefon gekauft. Beim Verstauen des Einkaufs im Kofferraum wurde er gestoßen, gleichzeitig entriss ihm ein Unbekannter die Tasche, er wurde nicht verletzt. Täterbeschreibung: circa: 180 cm groß, kräftige Statur, dunkelfarbenen Kapuzenpullover (Kapuze übergezogen), schmuddelige blaue Jeanshose. Hinweise bitte an das KK 12 unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell