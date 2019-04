Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Versuchter schwerer Raub in Pizzeria

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr betrat eine weibliche Person eine Pizzeria auf der Mülheimer Straße. Mit einem Messer in der Hand forderte sie vom Angestellten die Herausgabe von Geld. Da dieser jedoch nicht darauf reagierte, verließ die Täterin das Geschäft und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sie trug bei Tatausführung eine schwarze Wollmütze, eine braun/beige Jacke und weiße Handschuhe. Um den Hals trug sie blau-lilafarbenes Fahrradschloss. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen. (Ste)

