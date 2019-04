Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Festnahmen nach Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin

Oberhausen (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin der Erlenstraße in Sterkrade informierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei. Ihr erschien es äußerst verdächtig, dass zwei mit dunklen Mützen bekleidete Männer um 01.45 Uhr Gegenstände in einen PKW verbrachten. Ihr Fingerspitzengefühl sollte sich als richtig erweisen, sofort entsandte Polizisten trafen zwei Personen an und fanden im Fahrzeug hochwertige Baumaschinen und Zubehörteile, die vermutlich aus einem Einbruch in einer nahegelegenen Betonbaufirma stammten. Die zwei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, Diebesgut und Tatfahrzeug stellten die Beamten sicher. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. (Ste)

