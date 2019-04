Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gefälschte "Knollen" nicht bezahlen - Kinder informieren Mutter

Oberhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden zahlreiche gefälschte "Knollen" von einem Verdächtigen, der in einem dunklen Smart unterwegs war, an angeblich falsch geparkten Autos angebracht.

Donnerstagmorgen (11.4.) erstattete eine 58jährige Oberhausenerin Anzeige. Sie hatte am Sonntag (7.4.) gleich zwei falsche Zahlungsaufforderungen an ihren Autos, die ordnungsgemäß auf der Wilhelmshavener Straße geparkt waren.

Eigentlich wollte sie die Beträge bereits überweisen. Dann machten ihre Kinder sie aber darauf aufmerksam, dass die Polizei Oberhausen in den Medien bereits vor den gefälschten "Knöllchen" gewarnt hatte.

Die Belege erwecken den Anschein von der Stadt Oberhausen ausgestellt worden zu sein. Als Tatvorwurf wird "Parken entgegen der Fahrtrichtung" angegeben. Die angegebene Bankverbindung bei der Fidor-Bank, in München, wurde bereits bei ähnlichen Betrugsversuchen angegeben. Zahlen Sie nicht!

