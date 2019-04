Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Skrupellose Kriminelle bestehlen zwei Senioren

Oberhausen (ots)

Falsche Telekom-Mitarbeiter und angeblich hilfsbereite Frauen bestahlen gestern zwei 88jährige Seniorinnen in ihren Wohnungen. Gegen 12:00 Uhr beobachtete gestern (9.4.) eine aufmerksame Nachbarin zwei Männer, die auf dem Rechenacker vor der Haustüre ihrer 88jährigen Nachbarin standen. Sie sprach die Unbekannten an. Die gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus, die angeblich bei der Nachbarin die Leitung überprüfen müssten. Dann verschwanden die Männer in der Wohnung der Seniorin.

Etwa zehn Minuten später verließen sie das Haus, stiegen in eine hochwertige, schwarze Limousine mit GE-Kennzeichen. Die Kriminellen fuhren zügig in Richtung Ohrenfeld und anschließend links in Fahrtrichtung Mülheim an der Ruhr.

Die Diebe, die die Seniorin in ihrer Wohnung geschickt abgelenkt und bestohlen hatten, werden so beschrieben:

Beide waren etwa 35 Jahre alt und hatten ein europäisches Erscheinungsbild. Der Fahrer der schwarzen Limousine war etwa 190 cm groß0 und schlank. Er trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte.

Sein Komplize war klein, hatte eine gesetzte Figur und einen Backenbart. Er trug einen hellgrauen Anzug.

Auf der Bebelstraße sprachen kriminelle Frauen eine 88jährige Anwohnerin auf dem Heimweg vom Einkauf vor der eigenen Haustür an. Eine der vermeintlich hilfsbereiten Frauen bot an, der Seniorin die Einkäufe hochzutragen. Einmal in der Wohnung lenkten die Kriminellen die alte Dame ab und stahlen ihre Wertsachen.

Hier suchen die Ermittler Zeugen die gesehen haben, wie die Frauen:

- die Seniorin angesprochen haben

oder

- ihrem Opfer auf dem Heimweg gefolgt waren.

Hinweise nimmt das KK21 telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

