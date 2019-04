Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einladung für die Medienvertreter zur diesjährigen Polizeilandesmeisterschaft NRW im Tischtennis in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Einladung

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, zur Siegerehrung der Polizeilandesmeisterschaften NRW im Tischtennis laden wir Sie herzlich ein.

Die Spiele finden am Dienstag (9. April 2019) in der Mehrzweckhalle "Am Förderturm" statt. Gegen 16:00 Uhr werden die Sieger bekannt gegeben.

Medienvertreter, die den Foto- und Gesprächstermin wahrnehmen möchten, werden um 15:30 Uhr am Eingang vor der Halle empfangen.

Über eine kurze Anmeldung unter 0208-826-2222 oder pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de bis Montag ,8. April 12:00 Uhr würden wir uns freuen.

