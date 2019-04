Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dealer in Oberhausen festgenommen

Oberhausen (ots)

An der Paul-Reusch-Straße sind gestern, 03.04.2019 gegen 20:00 Uhr zwei Dealer (33/17 Jahre alt) festgenommen worden.

Polizeistreifen beobachteten die beiden Personen erst im Bereich Hauptbahnhof und später am Saporoshje Platz. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens entschlossen sich die Polizisten, die beiden zu kontrollieren. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere Druckverschlusstütchen mit Marihuana und Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Beide Beschuldigten (ursprünglich aus Nordafrika) wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

