POL-OB: Dinslaken Bereichsgrenze zu Oberhausen: Identität der verunglückten Frau weiterhin unbekannt - haben Sie diesen Schlüsselbund schon mal gesehen?

Nachdem eine unbekannte Frau am Sonntag (31.03.) bei einem Unfall an den Bahngleisen in der Nähe der Sterkrader Straße / Jägerstraße zu Tode gekommen ist, versucht die Polizei weiterhin ihre Identität zu klären.

Die Frau trug einen Schlüsselbund mit einem Herzanhänger bei sich. Haben Sie diesen Anhänger bzw. den Schlüsselbund schon mal gesehen und können einen Hinweis zur Identität des Opfers geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 622-0.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



