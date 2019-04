Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Oberhausener Senioren lassen falsche Polizisten abblitzen

Oberhausen (ots)

Zweimal versuchten falsche Polizisten Oberhausener Senioren auszutricksen und bissen jedes Mal auf Granit.

Gestern (1.4.) ging eine 81jährige Sterkraderin zu ihrer Polizeiwache und zeigte an, dass sie bereits am vergangenen Donnerstag (26.3.) von einem angeblichen Polizisten angerufen worden sei. Der Gauner stellte Fragen nach vorhandenen Wertsachen und behauptete, dass diese aus Sicherheitsgründen von der Polizei eingesammelt werden. Als die resolute Dame dem Kriminellen sagte, dass ihn das gar nichts angehe, beendete der schnell das Gespräch.

Kurz vorher hatte eine 72jährige Bermensfelderin ebenfalls auf der Wache angezeigt, dass sie am Freitag (29.3.) von zwei Kriminellen angerufen worden war. Auch diese Betrüger hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und versucht, Informationen über die Hausbank und dem Inhalt möglicher Bankschließfächer zu erhalten. Dann forderten sie die Seniorin auf, alle Wertsachen von der Bank abzuholen und zuhause auf Vollständigkeit zu prüfen.

Kriminalhauptkommissar Ralf Simon leitet das Oberhausener Betrugskommissariat. "Diese Betrüger nehmen immer wieder unsere Seniorinnen und Senioren ins Visier. Sie gehen dabei ganz systematisch vor und suchen in den Telefonbüchern ganz gezielt nach alten und altmodischen Vornamen. Sie wissen, dass die "ältere Generation" grundsätzlich immer sehr freundlich ist und die Vorstellung als angeblicher Polizist oder Kriminalbeamter in der Regel einen gewissen Respekt einflößt.

Das wollen sie ausnutzen und versuchen im Gesprächsverlauf an persönliche Informationen zu gelangen, um den älteren Herrschaften dann finanziellen Schaden zuzufügen."

Hauptkommissar Simon informiert sofort über die sozialen Medien und das Lokalradio die Oberhausenerinnen und Oberhausener und forderte die Kinder und Enkel auf, ihre Eltern und Großeltern für die Maschen der Betrüger zu sensibilisieren.

"Unsere Senioren sind durch auch die Aufklärungsarbeit der Oberhausener SeniorenSicherheitsBerater und durch die ständigen Warnhinweise in den lokalen und sozialen Medien schon sehr gut informiert. Trotzdem finden Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, leider immer noch Opfer", sagte Simon.

Besonders erfreut war der Kriminalhauptkommissar über die hoch betagten Senioren, die die Betrüger so elegant und abgewimmelt haben. "Das ist genau der richtige Weg. Polizisten rufen Sie niemals an, um dann Informationen zu Ihren Wertsachen zu erhalten. Polizisten kommen auch niemals zu Ihnen nachhause, um Ihre Wertsachen vor angeblichen Gefahren "in Sicherheit" zu bringen. Darum sollten Sie auch nicht darauf eingehen.

Beenden Sie das Gespräch sofort und rufen selbst die Polizei unter den bekannten Telefonnummern oder per Notruf 110 an. Dann können wir die Mitmenschen schnell warnen."

