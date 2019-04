Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Dinslaken Bereichsgrenze zu Oberhausen - Polizei sucht Identität einer unbekannten Frau!

Oberhausen (ots)

Die Polizei versucht die Identität eines Unfallopfers zu klären. Die bislang unbekannte Frau war am Sonntag (31.3.), gegen 16.05 Uhr, in Dinslaken-Hiesfeld in der Nähe der Sterkrader Straße / Jägerstraße, auf den Bahngleisen von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Unbekannte ist ca. 1,56 m groß, etwa 70 Jahre alt und hat eine normale Figur. Sie hat blaue Augen und etwa acht Zentimeter, mittellange, gefärbte, blonde Haare. Sie trug gestern eine dunkelgrüne Daunenjacke und eine schwarze Jogginghose.

Wer diese Frau kennt oder Hinweise auf ihre Identität geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dinslaken: Tel.: 02064 / 622-0.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell