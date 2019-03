Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolgreiche Festnahme eines gesuchten Intensivtäters

Oberhausen (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes zur Kriminalitätsbekämpfung stellten Zivilkräfte des Einsatztrupps heute (29.03), gegen 13 Uhr, einen 27-jährigen Mann fest, der mit drei Haftbefehlen sowie drei Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde. In einem Überraschungsmoment konnte der Intensivtäter in der Oberhausener Innenstadt, im Bereich der Fußgängerzone auf der Marktstraße, festgenommen werden. Der schon seit längerer Zeit gesuchte Mann sperrte sich massiv gegen die Maßnahmen und versuchte zu flüchten, wurde aber fixiert und in das Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird er in die Justizvollzugsanstalt überführt.

