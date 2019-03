Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht im Centro-Parkhaus 4 - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Samstagvormittag (23.3.) parkte zwischen 10 und 11 Uhr ein grauer Audi A4 in einem Parkhaus auf der Centroallee (Parkhaus 4/Oberdeck). In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den hinteren rechten Fahrzeugbereich und flüchtete vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 EUR.

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Unfallfahrer geben können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell