POL-OB: Tatverdächtige gingen nach gleichem Schema vor

Der Tathergang war in allen drei Fällen gleich: Nach einem erfolgten Taschendiebstahl, hoben die mutmaßlichen Täterinnen mit den gestohlenen EC-Karten Geld am Bankautomaten ab. Die erste Tatverdächtige versuchte es am 14.11.2018 gegen 14 Uhr. Die zweite Tatverdächtige hob am 26.11.2018 gegen 13 Uhr eine Summe von 1.500 Euro ab. Die dritte Frau ergaunerte am gleichen Tag gegen 15 Uhr auf diese Weise rund 1.500 Euro.

Kennen Sie die abgebildeten Frauen oder können Sie einen Hinweis zu deren Identität geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.

Alle weiteren Infos können Sie dem Fahndungsportal unter polizei.nrw/fahndungen entnehmen.

