POL-OB: Kampf gegen Drogenkriminalität - weitere Festnahmen und Ermittlungen

Polizisten bekämpfen in Oberhausen weiter konsequent die Drogenkriminalität. Wie schon in den vergangenen Tagen fahndeten zahlreiche Streifenwagenbesatzungen auch gestern (26.3.) wieder rund um den Hauptbahnhof und am Saporoshje Platz nach den Kriminellen.

Kurz vor Mitternacht fanden die Polizisten bei einem 28jährigen Marokkaner zahlreiche Druckverschlusstüten mit Marihuana, ein Klappmesser und mehrere Mobiltelefone. Der dringend Tatverdächtige war bereits mehrere Male im Zusammenhang mit der Begehung von BTM- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Bei einem 34jährigen Armenier ebenfalls Marihuana gefunden. In seiner unmittelbaren Nähe fanden die Polizisten weitere Druckverschlusstüten mit Betäubungsmitteln auf dem Boden. Nach einer genauen Personalienüberprüfung wurde gegen ihn Anzeige erstattet und ein Platzverweis mit Rückkehrverbot für den Saporoshje Platz ausgesprochen.

Bereits am frühen Dienstagmorgen (03:44 Uhr) hatten Polizisten auf der Hermann-Albertz-Straße einen 20jährigen Italiener kontrolliert und Drogen bei ihm gefunden. Der Mann wurde festgenommen. Nach genauer Personenüberprüfung wurde er im Laufe des folgenden Tages wieder entlassen.

Montagnacht (25.3.) hatten Polizisten am Hauptbahnhof bereits zwei 21 und 24jährige Männer mit Drogen erwischt. Die illegalen Substanzen wurden sichergestellt, der Deutsche und der Italiener angezeigt.

Montagvormittag nahmen Polizisten einen 32jährigen Oberhausener in seiner Wohnung fest. Gegen den wegen Drogendelikten mehrfach in Erscheinung getretenen Deutschen bestand ein Haftbefehl. In seiner Wohnung fanden die Polizisten dann auch nicht geringe Mengen Drogen und Gerätschaften, die einen illegalen Handel vermuten lassen. Sämtliche Beweismittel wurden sichergestellt und der Festgenommene in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

