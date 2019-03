Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemälde gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Der Kunstverein Oberhausen macht regelmäßig Kunstwerke für die Allgemeinheit zugänglich. Hochwertige Bilder des Kunstvereins hängen auch in einem Krankenhaus an der Josefstraße. Sonntagvormittag (24.3.) bemerkten Krankenhausmitarbeiter, dass ein Bild aus dem 4-Jahreszeiten-Zyklus, das im Erdgeschoss neben den Aufzügen ausgestellt war, fehlte. Das Gemälde (Winter) war von unbekannten Tätern unfachmännisch aus dem Keilrahmen herausgeschnitten und gestohlen worden. Die Tat muss nach ersten Ermittlungen schon am Samstag (23.3.), zwischen 06:00 und 22:00 Uhr, begangen worden sein.

Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen und fragen:

Haben Sie Samstag im Erdgeschoss der Helios St. Elisabeth Klinik, neben den Aufzügen, verdächtige Personen oder Aktivitäten bemerkt, die im Zusammenhang mit dem Kunstdiebstahl stehen könnten? Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Täters geben? Wissen Sie, wo sich das gestohlene Bild jetzt befindet?

Hinweise nimmt das K22 telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



