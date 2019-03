Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht an der Blumenthalstraße in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 24.03.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 25.03.2019, 07:00 Uhr kam es auf der Blumenthalstraße in Höhe der Hausnummer 42 zu einer Unfallflucht. Beschädigt wurde ein Mercedes in gelb/grau. Bei dem Verursacher könnte es sich um ein höheres Fahrzeug handeln, zum Beispiel einen Kleinlaster. Es entstand ein Schaden von über 2000 Euro. Mögliche Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

