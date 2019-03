Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Anwohner beschweren sich - Polizisten finden Betäubungsmittel

Oberhausen (ots)

Sonntagnachmittag (24.3.) hatten Anwohner am Saporishja-Platz die Nase. Sie informierten die Polizei über drei Männer, die dort augenscheinlich mit Drogen handelten.

Sofort eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort und hielten zwei Verdächtige an, die gerade von dort weggehen wollten. Bei einem 18jährigen Algerier, der bereits zahlreiche Male im Zusammenhang mit der Begehung von Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, fanden sie über 40 Druckverschlusstütchen mit Cannabis und Ecstasy und Bargeld. Wegen des Verdachtes auf gewerbsmäßigen Drogenhandel nahmen die Polizisten den Kriminellen, der bereits mit zwei Aufenthaltsermittlungen gesucht wurde und in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, fest.

Sein Begleiter, ein 28jähriger Algerier, war unter zwei verschiedenen Personalien zur Fahndung ausgeschrieben. Eine Überprüfung der jeweiligen Lichtbilder ergab aber eindeutig, dass es sich um den Mann mit Wohnsitz in Oberhausen handelte. Unter einer weiteren Alias-Personalien war er zudem noch zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn, gemeinsam mit seinem Komplizen, für den Rest des Wochenendes in das Polizeigewahrsam.

