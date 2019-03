Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Oberhausen (ots)

Ein 19jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am 23.03.2019, gegen 21:10 Uhr, die Hügelstraße. An der Kreuzung Hügelstraße / Vestische Straße beachtete er nicht das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier wurde er vom Pkw Hyundai eines 62jährigen Fahrers, der bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war, erfasst und zu Boden geschleudert. Der 19Jährige wurde mit dem Rettungswagen einem Oberhausener Krankenhaus zugeführt. Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen verblieb er dort zur stationären Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. (PT)

