Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Handyverstöße - sieben auf einen Streich

Oberhausen

Während des Fahrens mit dem Auto mal eben eine Nachricht ins Handy zu tippen oder mit dem Smartphone am Ohr zu telefonieren, ist lebensgefährlich. Das scheint allerdings noch nicht bei allen angekommen zu sein. Am Dienstag (19.03.) kontrollierten Polizisten auf der Mülheimer Straße - mit besonderem Blick auf die Nutzung von Smartphones. In gut zwei Stunden hatten die Beamten bereits sieben Handy-Verstöße festgestellt, davon sechs Autofahrer und ein Fahrer eines Lastwagens. Sie alle hielten das Handy in der Hand und nutzten es, indem sie tippten oder telefonierten. Dabei sind einige Sekunden Ablenkung bei einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde eine Strecke von rund 100 Metern, die blind zurückgelegt werden.

Für die Fahrer, die erwischt worden sind, bedeutet das eine Anzeige, jeweils 100 Euro Bußgeld, einen Punkt in Flensburg und eine Lektion, die sie hoffentlich nicht so bald vergessen werden.

