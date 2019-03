Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mitternacht - Autofahrer hört Fahrgeräusche seines gestohlenen Autos

Oberhausen (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag 17./18.03.2019, gegen 0:00 Uhr ist ein BMW an der Eichelkampstraße in Oberhausen gestohlen worden. Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Eigentümer gab an, er habe geschlafen und sei aufgewacht, weil er seinen Pkw gehört habe. Aufgrund von technischen Veränderungen erkenne er diese speziellen Motor- und Fahrgeräusche. Als er aus dem Fenster sah, fuhr das Fahrzeug in Richtung Holtener Straße und dann in Richtung Sterkrader Tor. Es handelt sich um einen grünen BMW 328, Wert circa 5000 Euro.

