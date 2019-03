Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Feuer zerstört Gartenhütte

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03.40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer Gartenhütte an der Elpenbachstraße in Oberhausen-Klosterhardt aus. Ein Zeuge hatte die lichterloh in Flammen stehende Hütte bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (Ste)

