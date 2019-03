Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht in der Nähe von Steffys - 2500 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Der Besitzer hat seinen PKW mit Oberhausener Kennzeichen, einem roten Mazda am Donnerstag, 28.02.2019 von circa 22:00 bis 23:30 Uhr, in der Nähe der Diskothek "Steffys" abgestellt. Das Fahrzeug stand circa 5 Meter von dem dortigen Dönerimbiss entfernt. In diesem Zeitraum ist der Pkw hinten links beschädigt worden. Verursacher auf Grund der Anstoßhöhe war vermutlich ein Lkw. Schadenshöhe: 2.500,- Euro Zeugen melden sich bitzte beimm Verkehrskommissariat unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

