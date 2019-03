Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Personenfahndung - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (12.03.) gegen 19 Uhr wurde der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gewerkschaftsstraße auf ungewöhnliche Geräusche im Keller aufmerksam. Das Licht im Keller war jedoch ausgeschaltet, was den 53-Jährigen stutzig machte. Als er hinunterging, um nachzuschauen, überraschte er einen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser stieß den Anwohner zur Seite und ergriff sofort die Flucht. Trotz des beherzten Eingreifens des Oberhauseners und der Tatsache, dass er den Täter auf der Straße sogar kurze Zeit festhalten konnte, flüchtete dieser unerkannt.

Der 53-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: Dieser sei ca. 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, von schmaler Statur und mit einem schmalen Gesicht, blonden Haaren, zur Tatzeit trug dieser eine Jogginghose.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie der Polizei Hinweise zur Identität des Täters geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208 8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 22.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell