Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Da habt Ihr mich aber erwischt! - Mit über 60 km/h auf 30er Strecke

Oberhausen (ots)

Heute Morgen, 11.03.2019 gegen 11:00 Uhr ist ein 35-jähriger pkw-Fahrer aus Oberhausen mit 66km/h auf einer 30km/h Strecke gemessen worden. Sein Kommentar "Da habt ihr mich aber erwischt!".

Er fuhr mit seinem Pkw auf dem Buchenweg in Richtung Höhenweg. Es bleibt für den Fahrer eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 63 km/h. Das bedeutet ein Bußgeld in Höhe von 160EUR, sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell