POL-OB: #Blitzermeldung für Oberhausen in der 11. Kalenderwoche

Multitasking hat Grenzen - das gilt vor allem, wenn es ums Autofahren geht. Denn während der Fahrt noch schnell eine Nachricht lesen oder das Navi bedienen, kann schnell zu einem Unfall führen. Ist dann auch noch die Geschwindigkeit überhöht, können die Folgen tragisch sein. Deshalb: Bei aller Hektik im Alltag, fahren Sie vorsichtig und vor allem nicht zu schnell. Um daran zu erinnern, können Sie hier nachlesen, an welchen Stellen die Polizei in der 11. Kalenderwoche blitzt. Aber nicht vergessen: Darüber hinaus kontrollieren wir in ganz Oberhausen zu unterschiedlichen Zeiten.

Montag, 11.03.2019: Schmachtendorfer Straße, Flügelstraße und Harkortstraße

Dienstag, 12.03.2019: Bebelstraße, Hamburger Straße und Lindnerstraße

Mittwoch, 13.03.2019: Am Förderturm, Bayernstraße und Teutstraße

Donnerstag, 14.03.2019: Tannenbergstraße, Westfälische Straße und Brinkstraße

Freitag, 15.03.2019: Von-Trotha-Straße, Hansastraße und Vestische Straße

Samstag, 16.03.2019: Straßburger Straße / Walter-Flex-Straße

Sonntag, 17.03.2019: Mülheimer Straße

