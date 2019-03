Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht auf Lothringer Straße - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Dienstagmittag (5.3.) war eine 52jährige Oberhausenerin mit ihrem roten Peugeot auf der Lothringer Straße unterwegs. Als sie gegen 13:10 Uhr in die Grenzstraße abbiegen wollte, hielt sie an, um einer Fußgängerin das Überqueren der Straße zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr ein schwarzer VW Kombi mit OB-Kennzeichen auf und beschädigte ihr Auto. Der Unfallverursacher hielt aber nicht an, sondern fuhr sofort an ihr vorbei und flüchtete über die Grenzstraße in Richtung Mülheimer Straße.

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen jetzt nach dem unfallflüchtigen etwa 35 - 40 jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild, der Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauss trug.

Können Sie Hinweise auf die Identität des gesuchten Unfallflüchtigen geben?

Kennen Sie seinen Aufenthaltsort?

Haben Sie Hinweise zum Abstellort des gesuchten schwarzen VW Kombi, mit OB-Kennzeichen und drei folgenden Ziffern?

Erkennen Sie das Kennzeichen und können Hinweise zu den fehlenden Buchstaben und Ziffern geben?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell