Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit 41 km/h zu schnell unterwegs

Oberhausen (ots)

Am Montag (04.03.2019), kurz vor 12:00 Uhr mittags, fuhr ein Autofahrer auf der Buschhausener Straße in Richtung Süden - und das mit einer Geschwindigkeit von 91 km/h. Erlaubt sind hier 50 km/h, also war der 20-Jährige mit sage und schreibe 41 km/h zu schnell unterwegs - da hilft auch der Abzug der Toleranzwertes nicht mehr. Der Raser zeigte sich überrascht und staunte, ob er wirklich so schnell gefahren sei. Die Konsequenz: 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot für einen Monat. Hinzu kommt, dass der Fahrer sich noch in der Probezeit befand. Das bedeutet also eine Nachschulung bzw. Aufbauseminar mit den entsprechenden Kosten sowie eine Verlängerung der Probezeit um weitere zwei Jahre.

