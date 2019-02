Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Raub auf der Bottroper Straße gesucht

Oberhausen (ots)

Am Dienstag, den 26.02.2019, informierte ein 44-jähriger Oberhausener die Polizei darüber, dass er am gleichen Tag gegen 20:00 Uhr ausgeraubt worden sei. Er hatte in einer Bank-Filiale auf der Bottroper Straße in Oberhausen Geld abgehoben und dieses eingesteckt. Kurz nach Verlassen der Bank, wurde er von hinten niedergeschlagen. Der Täter stahl ihm das Geld und flüchtete.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie der Polizei Hinweise zur Identität des Täters geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208 8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 12.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell