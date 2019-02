Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Motorräder in Oberhausen gestohlen

Oberhausen (ots)

Gleich zwei Motorräder sind am Wochenende in Oberhausen gestohlen worden.

Am 23.02.2019 gegen 15:00 Uhr hatte der Besitzer seine gelb-goldene Maschine mit Oberhausener Kennzeichen in Klosterhardt an der Birkenstraße abgestellt. Am 24.02.2019 gegen 17:00 Uhr stellte er fest, dass die Maschine entwendet worden war. Es handelt sich um eine Harley-Davidson XLH 1200 aus dem Baujahr 1990.

Am 24.02.2019 ist in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr in Oberhausen Schmachtendorf eine Kawasaki GPZ 900 R, Baujahr 1988, entwendet worden. Hinweise bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

