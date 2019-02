Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflüchtiger stellt sich bei der Polizei

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr erschien ein 19-jähriger Oberhausener in Begleitung seiner Eltern bei der Polizei in OB-Sterkrade und gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ermittlungen ergaben, dass er ca. eine Stunde vorher mit seinem PKW auf der Weseler Str. von der Fahrbahn abgekommen war. Vor Ort stellten die Beamten entsprechende Beschädigungen an einem geparkten PKW fest. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 9000,- Euro. Aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (Ste)

