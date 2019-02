Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrzeugtüren entwendet

Oberhausen (ots)

Nicht schlecht staunte der Besitzer einer Mercedes E-Klasse am Samstagmorgen auf der Rosenstraße in OB-Lirich. Bislang unbekannte Täter hatten zwei Fahrzeugtüren ausgebaut und entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen. (Ste)

