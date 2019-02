Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen melden Verdächtiges am Hauptbahnhof unter 110 - Drogenfund

Oberhausen (ots)

Gestern, 21.02.2019 gegen 17:15 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er hatte eine Schusswaffe in einem Park in der Nähe des Hauptbahnhofs gesehen. Ein schnell eintreffender Streifenwagen stellte zwei auffällige männliche Personen fest und kontrollierte diese. Bei der Kontrolle der beiden 18jährigen wurde eine Softair Pistole gefunden. In der Jackentasche des Begleiters befand sich Marihuana. Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen dauern an.

