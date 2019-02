Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einladung zur Pressekonferenz Verkehr

Oberhausen (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, zu unserer jährlichen Pressekonferenz Verkehr laden wir interessierte Medienvertreter*innen ein.

Polizeipräsident Ingolf Möhring und die Leiterin der Direktion Verkehr Julitta Gotzner werden die Entwicklungenaus 2018 im Bereich des Straßenverkehrs in Oberhausen darstellen und erläutern.

Die Pressekonferenz findet am Mittwoch (27.02.2019) um 14:00 Uhr in Oberhausen an der Lindnerstraße 94 in Raum 113 statt.

Über eine kurze Anmeldung unter 0208-826-2222 oder pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de bis spätestens Dienstag 12:00 Uhr würden wir uns freuen.

