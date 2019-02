Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbrecher verwüsten Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Eine traurige Entdeckung machte eine Mitarbeiterin vom Turnerbund Oberhausen 1889 e.V. am Dienstagmorgen (19.2.). Skrupellose Einbrecher waren in das Vereinsheim an der Mellinghofer Straße eingedrungen, hatten fast alle Räume und Behältnisse aufgebrochen und die Räume dann auch noch stark verwüstet.

Die Ermittler vom Einbruchskommissariat suchen jetzt Zeugen, die zwischen 22 Uhr am Montag (18.2.) und Dienstagmorgen verdächtige Personen in der Nähe des Vereinsgeländes gesehen oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben. Jeder Hinweis zählt!

Hinweise nimmt das KK22 telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

