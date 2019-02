POL-OB: Pkw bleibt auf Gleisen stehen

Polizeipräsidium Oberhausen

Der 87jährige Fahrer eines Opel GT befuhr heute, gegen 18:30 Uhr, die Mülheimer Straße in Richtung Mülheim und wollte nach rechts in die Danziger Straße einbiegen. Anstatt dem Verlauf der Straße zu folgen, bog er "direkt" rechts ab und befuhr den Gleiskörper der Straßenbahnlinie. Der Pkw kam zum Stehen, da der Unterboden auf den Schienen aufsetzte und die Räder den Bodenkontakt verloren. Mit dem Kran eines Abschleppwagens musste der Pkw von den Gleisen geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten musste die Danziger Straße zeitweise gesperrt werden. An dem Pkw wurde der Unterboden beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, kann nicht beziffert werden. Fremdschaden entstand nicht.

