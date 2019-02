Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Junger Schläger greift Ex-Freundin an - Couragierter Helfer von Unbekanntem verletzt - Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Gestern Nachmittag (18.2.) wurden neben zahlreichen Passanten auch eine Zeitungsreporterin Zeugen eines Gewaltdeliktes auf der belebten Marktstraße.

Ein 17jähriger Rumäne war zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester zu einem Treffen mit seiner ehemaligen Freundin (17) in die Oberhausener Innenstadt angereist. Als die Rumänin mit Wohnsitz in Lohmar ihrem Ex-Freund bedeutete, dass sie durch die Anwesenheit seine Familie "genervt" sei, verlor der Jugendliche die Fassung. Er sie an den Haaren und schlug sie mit der Faust.

Ein 25jähriger Duisburger, der zusammen mit seiner Frau in der Innenstadt unterwegs war, reagierte couragiert auf den Übergriff des Schlägers und versuchte die junge Frau von ihrem Angreifer zu trennen. Gemeinsam mit weiteren mutigen Helfern, den Mitarbeitern eines nahegelegenen Telekom-Shops, konnten sie die Angegriffene befreien und in das Ladenlokal bringen.

Im Laufe dieser Aktion hatte sich ein Mann eingemischt und dem Duisburger mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser noch unbekannte Täter gehörte möglicherweise auch zur Gruppe des Angreifers.

Als die sofort alarmierten Polizisten eintrafen, waren nur noch die junge Frau mit den Zeugen und Helfern am Tatort.

Die junge Frau hatte keine sichtbaren Verletzungen davongetragen und verzichtete auf eine Strafverfolgung. Der couragierte Duisburger hatte durch den Angriff eine Verletzung am Auge. Er erstattete Strafanzeige.

Die Ermittler suchen daher jetzt nach dem noch unbekannten Angreifer:

Er war etwa 180 bis 185 cm groß mit einer kräftigen bis dicken Figur und nach seinem äußeren Erscheinungsbild aus Osteuropa. Er hatte kurze, schwarze Haare und einen Vollbart Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Lederjacke, zu der er ein schwarzes Gucci-Cap trug.

Kennen Sie den Angreifer oder können Sie Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das KK11 telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



