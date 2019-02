Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Feuer in Kleingartenanlage - Verdacht der Brandstiftung

Oberhausen (ots)

Am Freitag, 15.02.2019 gegen 23.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen brennenden Müllcontainer auf dem Gelände der Theodor-Heuss-Realschule in Oberhausen Klosterhardt informiert. Kurze Zeit später meldeten Anwohner Feuer in der nahegelegenen Kleingartenanlage. Hier stellten die Einsatzkräfte fest, dass drei Gartenhäuser brannten. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oberhausen unter der Rufnummer 0208/826-0 oder per Email an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. (Ste)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell