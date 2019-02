Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hauptbahnhof - Zwei weitere Festnahmen nach Rauschgiftfund

Oberhausen (ots)

Am Dienstag, 12.02.2019, gegen 20:15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung zwei Personen, am Willy Brandt Platz. Einer der beiden rannte plötzlich in Richtung Tannenbergstraße davon. Unterwegs ließ er etwas fallen, die Polizeibeamten stellten kurze Zeit später an dieser Stelle eine größere Tüte sicher. In der befanden sich mehrere Druckverschlusstüten mit Cannabis. In Höhe des Gesundheitsamtes konnte der junge Mann angehalten werden. Der aus Marokko stammende 21jährige ist polizeibekannt und war vor kurzem aus der Haft entlassen worden. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, gegen ihn liegen auch noch zwei weitere Haftbefehle vor.

Gegen Mitternacht, ebenfalls am Dienstag, 12.02.2019, ist ein 29jähriger Mann mit Drogen angehalten worden. Eine Polizeistreife hatte drei Personen kontrolliert. Der aus Algerien stammende 29jährige hatte mehrere Druckverschlusstüten mit Marihuana in seiner Jackentasche.

