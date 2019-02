Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Einbrecher festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch, den 06.02.2019, gegen 02:00 Uhr ist ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Ein Mittäter wird noch gesucht. Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zuvor gelangten zwei Täter auf nicht geklärte Weise in einen Hinterhof an der Falkensteinstraße. Dort versuchten sie in ein Lottogeschäft einzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin verständigte sofort unter 110 die Polizei. Nachdem ein Streifenwagen eintraf, flüchteten die Täter über die dortigen Hinterhöfe.

Ein mutmaßlicher Täter wurde kurze Zeit später festgenommen. Es handelt sich um einen 28jähriger Mann aus Südeuropa. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell