POL-OB: Unfallverursacher flüchtet in Sterkrade

Oberhausen (ots) - Am 10.12.2018 gegen 16:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 15jährigen Mädchen aus Duisburg. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Weierstraße / Biefangstraße. Nach Zeugenaussagen überquerte das Mädchen bei Grünlicht für Fußgänger die Biefangstraße. Auf der Fußgängerfurt wurde sie dann von einem PKW erfasst und kam zu Fall. Hierbei wurde die 15jährige verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Zu dem Unfallflüchtigen kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben soll. Zeugen, die Angaben zu dem PKW und dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Oberhausen unter 0208/826-0 in Verbindung.

