POL-OB: Bitte um Mitfahndung nach Exhibitionisten in Königshardt

Oberhausen (ots) - Am Montag, 03.12.2018, gegen 13 Uhr, befand sich eine 16jährige Schülerin aus Oberhausen zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Sie ging gerade auf der Hartmannstraße an der Eisdiele vorbei, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam, der während der Fahrt an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Der Exhibitionist drehte danach mit seinem Fahrrad um und folgte dem Mädchen offensichtlich. Sie ging in die Dohlenstraße und in die Pfälzer Straße. Dort wurde sie vom Exhibitionisten überholt, wobei er sich noch mehrfach nach ihr umdrehte. Kurz darauf kam er ihr wieder entgegen, wieder mit entblößtem Geschlechtsteil. Das Mädchen lief dann nach Hause und erzählte seiner Mutter, was passiert war. Die Mutter begab sich sofort auf die Straße, konnte den Täter aber von weitem nur noch wegfahren sehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 - 40 Jahre alt - 3-Tage-Bart - dunkle Haare - normale Statur - schwarze Jacke - schwarze Hose - führte auf dem Rücken eine königsblaue Umhängetasche mit sich

Die Polizei Oberhausen bittet um Mitfahndung nach dem Täter. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Oberhausen bitte unter der Telefonnummer 0208 - 826 -0 oder per EMail unter Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

