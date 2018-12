POL-OB: Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Oberhausen (ots) - Am Samstag dem 01.12.2018 kam es gegen 19:42 Uhr an der Einmündung Werthfeldstraße / Fahnhorststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der PKW in Richtung Osterfeld. Der 22jährige Oberhausener Fahrradfahrer wurde leicht verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, setzten sich bitte mit der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 - 8260 oder per E-Mail unter Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de in Verbindung.

