POL-OB: 13-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Oberhausen (ots) - Am 01.12.2018 gegen 08.20 Uhr befuhr ein 26-jähriger Oberhausener mit seinem PKW die Mellinghofer Str. in Richtung Essener Str. Zur gleichen Zeit benutzte ein 13-jähriger Junge aus Oberhausen mit seinem Fahrrad einen Verbindungsweg aus Richtung Adolfstraße und beabsichtigte, seine Fahrt auf der Mellinghofer Str. fortzusetzen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, wodurch der Junge vom Fahrrad auf die Motorhaube des PKW geschleudert wurde. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung entlassen konnte. (Ste)

