POL-OB: Bei Verkehrunfall schwer verletzt

Oberhausen (ots) - Am 30.11.2018, kam es gegen 20:05 Uhr an der Kreuzung Duisburger Str. / Concordiastr. zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 40jährige Fahrerin eines Renaults schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr sie mit ihrem Pkw die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. Zeugenaussagen zufolge beachtete sie an der Kreuzung Duisburger Str. / Concordiastr. nicht das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Pkw VW eines 35jährigen Fahrers zusammen, der die Concordiastr. in Fahrtrichtung Wilmsstr. befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen einem Oberhausener Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

