POL-OB: Unfall auf der Essener Straße

Oberhausen (ots) - Zu einem Unfall kam es am gestrigen Montag, 26.11., gegen 14 Uhr, als ein 35-jähriger Autofahrer von der Essener Straße kommend, links in die Mellinghofer Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er augenscheinlich ein auf ihn zukommendes Auto. Der 64-jährige Fahrer, der geradeaus fuhr und auch Vorfahrt hatte, versuchte zwar in letzter Minute auszuweichen, aber es war zu spät: beide Fahrzeuge prallten zusammen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt - seine Beifahrerin und beide Insassen des in den Unfall verwickelten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 11.000 Euro.

