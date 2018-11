POL-OB: Alkohol und Drogenkontrollen - 6 Blutproben - 2 Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 Auto sichergestellt

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr Bild-Infos Download

Oberhausen (ots) - Wie bereits in den vergangenen Tagen haben Polizisten auch am Wochende (24./25.11.) gezielt Alkohol- und Drogenkontrollen in Oberhausen durchgeführt. In drei Fällen wurden Verkehrsteilnehmer zur Blutprobenentnahme gebeten.

Kurz nach Mitternacht war Samstag (24.11.) die Fahrt für einen 24jährigen Citroen-Fahrer auf der Bottroper Straße beendet. Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme bei dem unter Drogeneinfluss stehenden Oberhausener an und stellten seinen Führerschein sicher.

Drei Stunden später kontrollierten sie einen unter Drogeneinfluss stehenden Mofafahrer (41) auf der Dienststraße. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Um halb sechs wurde einem 25jährigen Seat-Fahrer wegen eines Alkoholverstoßes eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Das Auto blieb auf der Lipperheidstraße stehen. Kurz nach sieben Uhr sahen Polizisten ihn erneut das Auto fahren und stoppten ihn in Höhe der Schenkendorfstraße. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Wagen des Unbelehrbaren sichergestellt.

Am frühen Sonntagmorgen (04:00 Uhr) wurde ein 23jähriger Essener in seinem VW auf der Straße Im Lipperfeld kontrolliert. Er stand unter Drogeneinfluss. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war.

Sonntagmittag war ein 28jähriger Düsseldorfer mit einem Ford unterwegs. Ein Alco-Test ergab eine Blutalkoholkonzentration von mehr als einem Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Gegen halb zehn (25.11.) stoppten Polizisten Sonntagnacht einen 22jährigen BMW-Fahrer auf der Rothebuschstraße. Dem unter Drogeneinfluss stehenden Oberhausener wurde eine Blutprobe entnommen. Er war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bereits Freitagnachmittag (23.11.) war ein 22jähriger Niederländer auf der Wertfeldstraße im Auto unterwegs. Ein Drogenvortest verlief positiv. Bei der Durchsuchung wurden Drogen aufgefunden und sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell