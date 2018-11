POL-OB: 15 Taschendiebstähle am Freitag - Bitte Warnungen beherzigen

Oberhausen (ots) - Allein am vergangenen Freitag (23.11.) zeigten Opfer von Taschendiebstählen insgesamt 15 Straftaten an. Die Taschendiebe schlugen in den gut besuchten Einkaufszentren und vollbesetzten Bussen zu.

Taschendiebe gehen gerade jetzt wieder gezielt auf die Suche nach Opfern, nehmen aber auch gerne "gute Gelegenheiten" spontan wahr.

Achtlos getragene und unverschlossene Handtaschen und Rucksäcke oder Geldbörsen in Gesäßtaschen sind für sie eine der leichtesten Fingerübungen. Die Bestohlenen bemerken in der Regel den Diebstahl nicht!

Auch Jacken, die samt wertvollem Inhalt bei Restaurant- oder Kneipenbesuchen vermeintlich sicher über die Rückenlehne des Stuhles gehängt werden, bereiten geübten Taschendieben wenig Kopfzerbrechen. Vom Nachbartisch oder mit gut einstudierten Ablenkungsmanövern durchsuchen sie zielsicher die Taschen und stehlen die Wertsachen.

Handtaschen verschließen und eng am Körper tragen

Rucksäcke sind für Wertsachen denkbar ungeeignet

Wertsachen immer in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung tragen!

Rufen Sie sofort laut um Hilfe, wenn Sie bedrängt oder angegangen werden!

