POL-OB: Alkoholisiert drei geparkte PKW beschädigt

Oberhausen (ots) - Am Morgen des 25.11.2018 gegen 06:30 Uhr befuhr eine 22jährige Oberhausenerin mit ihrem Peugeot die Falkensteinstraße. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen insgesamt 3 geparkte Fahrzeuge. Die Oberhausenerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von bis zu 20.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Oberhausenerin fest. Nach erfolgter ärztlicher Behandlung wurden die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins durch die Beamten angeordnet. Ihr eigenes Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

