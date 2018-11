POL-OB: Oberhausenerin ist wachsam - Taschendiebstahl verhindert

Oberhausen (ots) - Donnerstagmorgen (22.11.) beobachtete eine aufmerksame Oberhausenerin (65) einen versuchten Taschendiebstahl. In einem Supermarkt auf der Rolandstraße hantierte der 50jährige Verdächtige an der Handtasche, die eine Kundin (37) an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Als der vermeintliche Dieb die Hand bereits in der fremden Tasche hatte rief die couragierte Zeugin laut: "Hey! Lassen Sie die Hand aus der Handtasche!"

Gerade noch rechtzeitig stoppten der Filialleiter und die Oberhausenerin so den Taschendieb und informierten sofort die Polizei. Die Polizisten nahmen den nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit der Begehung von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten Mann fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Taschendiebe gehen gerade jetzt wieder gezielt auf die Suche nach Opfern, nehmen aber auch gerne "gute Gelegenheiten" spontan wahr.

An Einkaufswagen gehängte Taschen oder Geldbörsen in Gesäßtaschen sind für sie eine der leichtesten Fingerübungen. Die Bestohlenen bemerken in der Regel den Diebstahl nicht!

Auch Jacken, die samt wertvollem Inhalt bei Restaurant- oder Kneipenbesuchen vermeintlich sicher über die Rückenlehne des Stuhles gehängt werden, bereiten geübten Taschendieben wenig Kopfzerbrechen. Vom Nachbartisch oder mit gut einstudierten Ablenkungsmanövern durchsuchen sie zielsicher die Taschen und stehlen die Wertsachen.

Lassen Sie Wertsachen nicht unbeaufsichtigt!

Tragen Sie Wertsachen in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung!

Rufen Sie sofort laut um Hilfe, wenn Sie bedrängt oder angegangen werden!

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell